Informateursnota gelekt: N-VA is tevreden, PS iets minder

IVDE/ARA/FME

08 januari 2020

22u35

10

“Een stap in de goede richting”, beschrijft N-VA de nota van informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR). “Een rechtse nota”, vindt de PS dan weer. En in liberale kringen duiden ze de nota als “mossel noch vis”. De perceptiestrijd over de federale formatie barst opnieuw los.