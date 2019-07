Informateurs trekken opnieuw naar de koning kg

01 juli 2019

10u27

Bron: Belga 0 De federale informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) zijn toegekomen aan het koninklijk paleis. Ze brengen op dit moment voor de derde keer verslag uit bij de koning, die al dan niet zal beslissen om hun opdracht te verlengen. Na hun ontmoeting zullen de informateurs hun bezoek toelichten in een persconferentie.

De koning stuurde Reynders en Vande Lanotte op 30 mei het veld in om de mogelijkheden voor de vorming van een nieuwe federale regering na te gaan. Voorlopig zit de situatie muurvast, omdat de grootste partijen aan elke kant van de taalgrens, N-VA en PS, voorlopig niet rond de tafel gaan zitten. De N-VA wil dat wel, maar enkel als het confederalisme op tafel komt. Voor de PS kan daarvan geen sprake zijn.

Verlenging

De opdracht van het informateursduo is al tweemaal verlengd. Vorige week klonk het bij een goede bron dat ze vandaag van hun opdracht zouden worden verlost, maar dat werd al snel genuanceerd. Intussen lijkt de kans een pak groter dat de twee hun taak nog een tijdlang voortzetten.



Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) opperde zondag alvast in VTM NIEUWS dat hij het te vroeg zou vinden om de handdoek in de ring te gooien. “Na de verkiezingen hebben partijen soms wat tijd nodig om te kunnen bewegen”, zei Dewael.



Het is dus goed mogelijk dat de informatieopdracht verlengd wordt, niet in het minste omdat het voorlopig niet veel zin lijkt te hebben om iemand anders het veld in te sturen. De beslissing ligt bij koning Filip, die Reynders en Vande Lanotte om 10.30 uur op het paleis ontvangt.