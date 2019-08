Informateurs schetsen alarmerend beeld van begroting kv

30 augustus 2019

05u02

Bron: Belga 0 Zonder de belastingen te verhogen en te besparen in de sociale zekerheid wordt het zeer moeilijk tot een begrotingsevenwicht te komen. Die sombere boodschap brachten de informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) woensdagavond in het Egmontpaleis, waar de tweede vergadering met zeven partijen plaatsvond. Dat meldt De Tijd vandaag.

Uit een samenvatting van de nota, die de krant kon inkijken, blijkt dat het vijf voor twaalf is voor de begroting. Het structureel tekort, dat de beste graadmeter is voor de gezondheid van de begroting, loopt tegen het einde van de nieuwe regeerperiode in 2024 op tot 2,3 procent of zo'n 11 miljard euro. Dat is nog zonder rekening te houden met de talrijke belastingverlagingen die in de verkiezingscampagne zijn beloofd, luidt het in de nota.

Volgende week komt het monitoringcomité, de groep topambtenaren die de begroting opvolgt, met nieuwe langetermijnvooruitzichten voor de begroting. Volgens bronnen zullen die niet sterk afwijken van de cijfers uit de nota van de informateurs.



De schuldgraad blijft structureel boven 100 procent hangen, staat te lezen. Alleen als overheidsactiva worden verkocht, kan de schuld onder die symbolische grens zakken. Volgens de informateurs zal het pijnlijke inspanningen vergen om tot een begrotingsevenwicht te komen. De pijn kan verzacht worden, stellen de informateurs, op voorwaarde dat "een zeer actief en succesvol beleid wordt gevoerd dat het groeipotentieel en de werkgelegenheidsgraad van België op een significante en duurzame manier verbetert".