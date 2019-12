Informateurs Coens en Bouchez starten vandaag aan opdracht: “We gaan alle pistes onderzoeken” LH

11 december 2019

09u56 3 Informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) hebben daarnet de pers kort ingelicht over hun opdracht, die vandaag start. Beiden verklaarden dat ze alle pistes zullen onderzoeken en in alle discretie te werk zullen gaan.

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageerde gisterenavond schijnbaar tevreden op de aanstelling van Coens en Bouchez. “Hopelijk is de paars-groene piste nu van de baan”, liet De Wever weten via zijn woordvoerster. Maar de twee informateurs lieten nog niet in hun kaarten kijken. “We gaan alle mogelijke pistes onderzoeken. Vanaf vandaag zullen ontmoetingen belegd worden met alle tien de partijen, in volgorde van de verkiezingsresultaten. Ik kijk ernaar uit om die opdracht zo spoedig mogelijk aan te vatten en een oplossingsgerichte toekomst voor het land te bewerkstelligen”, zei Coens bij aanvang van de persconferentie. Dat wil dus ook zeggen dat de paars-gele piste (met N-VA) opnieuw zal onderzocht worden.

“Niet van nul starten”

“Het is belangrijk om niet van nul te starten", vulde zijn collega Bouchez aan. “We gaan dus verder op het werk van de vorige informateurs (eerst de duo’s Johan Vande Lanotte-Didier Reynders en Geert Bourgeois- Rudy Demotte, nadien PS-voorzitter Paul Magnette, nvdr).” Coens: “Er is al een hele weg afgelegd. We zijn intussen acht maanden na de verkiezingen en het is belangrijk om geen tijd te verliezen. Met bekwame spoed zullen we de opdracht aannemen.“

Bouchez zei dat hij en Coens “optimistisch zijn omdat er al heel wat werk geleverd is”, maar benadrukte ook nog eens dat ze “geen formateurs maar informateurs” zijn.

De twee antwoordden niet op vragen van de aanwezige pers, en zijn dat de komende dagen ook niet van plan. “We werken discreet verder, zullen enkel communiceren via persconferenties en zullen daar enkel de boodschap geven die we willen geven.” Beide partijvoorzitters rapporteren een eerste keer bij de koning op 20 december.