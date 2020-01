Informateurs Coens en Bouchez organiseren geheime ontmoeting tussen PS en N-VA HR

19 januari 2020

18u18 16 Binnenland In het grootste geheim hebben de informateurs Coens en Bouchez vandaag een ontmoeting georganiseerd tussen PS en N-VA. Dat is bevestigd aan HLN. Op die manier hoeven Coens en Bouchez morgen niet met lege handen naar de koning voor hun tussentijds verslag over de formatie van de federale regering.

“We wachten nog steeds op voorstellen van N-VA”, zei PS-voorzitter Paul Magnette vanochtend nog in de marge van de sp.a-nieuwjaarsreceptie waar hij was uitgenodigd.” Amper enkele uren later zou er dus al een ontmoeting hebben plaatsgevonden tussen PS en N-VA. Wat die ontmoeting heeft opgeleverd, zal nog moeten blijken.

De opdracht van de informateurs werd op 13 januari nog verlengd tot 28 januari. Maar morgen, op 20 januari, brengen Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) om 14 uur een tussentijds verslag uit bij de koning. De ontmoeting van vandaag maakt dat ze alleszins niet met lege handen zullen aankomen.

Coens en Bouchez moeten nagaan wat de mogelijkheden zijn in de federale formatie, vooral na de zogenaamde uitgestoken hand van N-VA-voorzitter Bart De Wever richting de socialistische familie. Dat PS-voorzitter Paul Magnette de deur daarvoor niet definitief sloot, zoals sommigen hadden verwacht, maar de deur op een kier liet, maakt dat de paars-gele piste niet helemaal dood en begraven is.

Eerder deze week viel wel kritiek te horen op het te lage vergaderritme - dixit Open Vld-minister Maggie De Block - van de informateurs, terwijl sp.a-voorzitter Conner Rousseau vond dat het nogal weinig over de inhoud ging. Vandaag klonk Rousseau al milder. Intussen lekte dus ook uit dat de informateurs N-VA en PS samenbrachten. Vraag is of het daar over concrete voorstellen is gegaan.

