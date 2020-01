Informateurs blijven zoeken naar toenadering tussen PS en N-VA: “Er waren wel degelijk convergenties” LH

29 januari 2020

15u21

Bron: Belga 1 "Er waren wel degelijk inhoudelijke convergenties tussen PS en N-VA.” Dat valt vandaag te horen in de Wetstraat, daags nadat koning Filip de opdracht van informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) met een week verlengde. Het ziet er dus naar uit dat het duo die piste dan ook verder zal blijven onderzoeken.

Het was onverwacht dat de koning gisterenavond, na een audiëntie die meer dan vier uur in beslag had genomen, de opdracht van Coens en Bouchez verlengde. Zowat iedereen ging er immers van uit dat hun missie was afgelopen. Die bestond er de voorbije weken uit na te gaan of er toenadering was tussen de twee grootste partijen aan beide kanten van de taalgrens. Dat bleek niet het geval.

Maandag had PS-voorzitter Paul Magnette immers schijnbaar definitief de deur voor een regering met N-VA dichtgeslagen. Toch zou het de bedoeling blijven die piste richting een paarsgele coalitie verder te onderzoeken. Volgens sommige bronnen klonken de echo's van de vergaderingen tussen beide partijen niet zo negatief.

Voormalig Vlaams minister-president en Europees parlementslid Geert Bourgeois zei deze ochtend nog dat N-VA verder wil blijven praten en meewerken aan de totstandkoming van een nieuwe federale regering.

Het is maar de vraag of een nieuwe ronde overleg tussen Vlaamsnationalisten en socialisten wel stappen vooruit zullen opleveren. Maar dan nog blijft het een hindernissenparcours. Zo heeft de PS altijd gezegd dat ze de Zweedse coalitie niet zomaar wil depanneren en dat er dus een rechtse partij - lees Open Vld - te veel aan boord is. De MR heeft echter al laten verstaan dat ze haar zusterpartij niet zal laten vallen. Bovendien staan de Franstalige liberalen huiverachtig tegen communautaire stappen.

Onder dit gesternte spreekt koning Filip morgen de hoogste gezagsdragers toe. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de vorst tijdens zijn speech voor de zogenaamde gestelde lichamen een zijsprong zal maken naar de regeringsvorming.

