Informateur Paul Magnette (PS): “Focus op inhoud en niet op mogelijke coalities” TT HAA

07 november 2019

10u52

Bron: Belga 0 Paul Magnette (PS), die dinsdag door de koning tot informateur is benoemd, heeft zopas een persconferentie gegeven in de Kamer.

“Afgelopen dinsdag heeft de koning mij een informatieopdracht toevertrouwd. Ik heb deze missie van het paleis meteen aanvaard, mij goed bewust zijnde van de moeilijkheden. Iedereen zal erkennen dat het geen gemakkelijke opdracht is. De inzet voor het land is hoog en de kloof is diep.”

Hoe zal Magnette te werk gaan? De focus komt eerst op inhoud te liggen en niet op mogelijke coalities. “De gesprekken starten meteen”, aldus de informateur. Vandaag nog zal hij rond de tafel zitten met Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a), die na de verkiezingen al de politieke situatie in kaart probeerden te brengen.

De komende 48 uur zal Magnette bilaterale gesprekken voeren met N-VA, MR, Open Vld, Groen, Ecolo, PS, sp.a, cdH, CD&V en DéFi. “Tegen zaterdagavond zal ik met de tien politieke families hebben gesproken. Zondag stel ik een samenvatting op.” Volgende week - van maandag tot vrijdag - start een tweede fase, waarin bilaterale en multilaterale gesprekken zullen worden gevoerd.

Voor de PS-voorzitter staat één ding voorop: “We moeten vertrekken vanuit de uitdagingen voor het land, en niet vanuit partijprogramma’s.” Maar: “We moeten niet naïef zijn, het zal niet makkelijk worden. Er zijn niet alleen grote verschillen, maar ook veel spanningen.” Hoeveel kansen geeft Magnette zichzelf? “Het zal heel moeilijk zijn, maar ik zal zoveel mogelijk convergenties proberen te vinden. Misschien 2 à 3 op 10.”

Lees ook: Nieuwe verkiezingen of niet? Dit zeggen de politieke partijen zelf

Lees ook: Schisma dreigt bij Open Vld: Mathias De Clercq pleit voor paars-groene coalitie

Lees ook: En plots steekt ook cdH weer zijn neus aan het venster: deze opties heeft informateur Paul Magnette

Lees ook: Theo Francken (N-VA): “Voor mij mag Paul Magnette mislukken, ja”

Meer over Paul Magnette

politiek