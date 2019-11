Informateur Paul Magnette (PS): “Focus op inhoud en niet op mogelijke coalities” Magnette wil met tien partijen over de grote uitdagingen van ons land praten TT HAA

07 november 2019

10u52

Bron: Belga 6 Paul Magnette (PS), die dinsdag door de koning tot informateur is benoemd, gaat de komende dagen met tien partijen praten. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie in de Kamer. Magnette wil eerst de grote uitdagingen van ons land vastleggen en overeenkomsten zoeken tussen de partijen.

Magnette gaat naar eigen zeggen de methode veranderen. “Tot nu toe is er eerst gekeken welke partijen er rond de tafel kunnen zitten, alvorens te kijken wat er gedaan moet worden. Die methode werkt niet”, zei Magnette. De informateur wil een aantal prioriteiten vastleggen en met de partijen die zich bereid verklaarden om mee te werken aan de vorming van een regering kijken welke convergenties er mogelijk zijn.





De focus komt eerst op inhoud te liggen en niet op mogelijke coalities. “De gesprekken starten meteen”, aldus de informateur. Vandaag nog zal hij rond de tafel zitten met Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a), die na de verkiezingen in mei al de politieke situatie in kaart probeerden te brengen.

Tien partijen

De komende 48 uur zal Magnette gesprekken voeren met de voorzitters of onderhandelaars van N-VA, MR, Open Vld, Groen, Ecolo, PS, sp.a, cdH, CD&V en DéFi. “Tegen zaterdagavond zal ik met de tien politieke families hebben gesproken.”





Volgende week - van maandag tot vrijdag - start een tweede fase, waarin contacten met partijen afzonderlijk of samen zullen volgen. De dagen daarop stelt hij het verslag op dat hij op maandag 18 november bij de koning moet uitbrengen.

“Grote verschillen, veel spanningen”

Voor de informateur staat één zaak voorop: “We moeten vertrekken vanuit de uitdagingen voor het land, en niet vanuit partijprogramma’s.” Maar: “We moeten niet naïef zijn, het zal niet makkelijk worden. Er zijn niet alleen grote verschillen, maar ook veel spanningen.”

Hoeveel kansen Magnette zichzelf geeft? “Het zal heel moeilijk zijn, maar ik zal zoveel mogelijk convergenties (overeenkomsten, red.) proberen te vinden. Misschien 2 à 3 op 10.”

