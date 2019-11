Informateur Magnette geeft morgen persconferentie TT

06 november 2019

15u56

Bron: Belga 0 Paul Magnette, die gisteren door de koning tot informateur is benoemd, geeft morgen om 11 uur een persconferentie in de Kamer. Dat heeft zijn woordvoerder bekendgemaakt. Er zullen aan Magnette ook vragen kunnen worden gesteld. U kan de persconferentie hier morgen live volgen.

De persconferentie vindt plaats in de Magritte-zaal van het Forum van de Kamer, in de Leuvenseweg 48 in Brussel.

