Informateur Magnette gaat met tien partijen aan tafel: “Eerst inhoud, dan coalitie”

07 november 2019

10u52

Bron: Belga 24 Regeringsonderhandelingen Paul Magnette (PS), die dinsdag door de koning tot informateur is benoemd, gaat de komende dagen met tien partijen praten. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie in de Kamer. Magnette wil eerst de grote uitdagingen van ons land vastleggen en overeenkomsten zoeken tussen de partijen.

Bijna een jaar na de val van de regering en ruim vijf maanden na de verkiezingen is er nog altijd geen nieuwe federale regering. De koning stuurde dinsdagavond PS-voorzitter Paul Magnette het veld in als informateur. “Ik heb deze missie meteen aanvaard, me goed bewust zijnde van mijn verantwoordelijkheid”, zei Magnette. “De inzet is hoog, de kloof tussen de verschillende partijen is diep en breed, en ik verwacht dat iedereen zijn verantwoordelijkheden zal opnemen.”



Magnette gaat naar eigen zeggen de methode veranderen. “Tot nu toe is er eerst gekeken welke partijen er rond de tafel kunnen zitten, alvorens te kijken wat er gedaan moet worden. Die methode werkt niet”, aldus Magnette.

Drie fases

De informateur wil een aantal prioriteiten vastleggen en met de partijen die zich bereid verklaarden om mee te werken aan de vorming van een regering kijken welke convergenties er mogelijk zijn. Hij roept alle partijen op om symbooldiscussies te laten vallen. “We moeten zoveel mogelijk zaken objectiveren. “Er zijn veel symbolen en veel ideologische verschillen. Als we convergenties willen vinden, zullen we alle moeite moeten doen om de feiten te objectiveren.”

Magnette wil in drie fases werken: vandaag ontmoet hij eerst de vroegere informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a). Tussen vandaag en zaterdagavond zal hij met de voorzitters of onderhandelaars van de tien partijen praten, zijnde: N-VA, sp.a, PS, cdH, CD&V, Groen, Ecolo, MR, Open Vld en DéFi. Tussen maandag en vrijdag volgen dan contacten met partijen afzonderlijk of samen. De dagen daarop stelt hij het verslag op dat hij op maandag 18 november bij de koning moet uitbrengen.

“We moeten niet naïef zijn, het zal niet makkelijk worden”, zei Magnette op de persconferentie. “Er zijn niet alleen grote ideologische verschillen tussen de partijen, maar ook spanningen. Maar ik ben van nature optimist, in elk geval voluntarist.”

De PS-voorzitter zegt dat ons land al verschillende grote crisissen heeft doorgemaakt. “Er is geen reden waarom we deze keer geen oplossing zouden kunnen vinden. Ik geloof in de toekomst van dit land, met zijn gemeenschappen en diversiteit. Ik ben vastberaden de zaken vooruit te helpen. Wie niet probeert, vergist zich maar één keer”, citeerde hij de Chinese filosoof Lao Tsé.

Staatshervorming

Daags voor zijn aanstelling als informateur zei Magnette nog dat zijn partij PS eigenlijk geen regering kon vormen met N-VA, omdat de Vlaams-nationalisten opnieuw prioriteit geven aan het communautaire. “Nu ben ik informateur”, zegt Magnette. “Als een partij een staatshervorming als prioriteit naar voor schuift, zal ik dat aan de andere partijen voorleggen.”

Magnette hoopt dus rond een aantal prioriteiten raakvlakken te vinden. Zelf noemde hij de “sociale crisis, zowel in Wallonië, Brussel en Vlaanderen”, de klimaatuitdagingen, de begroting en de slabakkende economie.

Als hij tegen 18 november, de dag dat hij verslag uitbrengt bij koning Filip, onvoldoende raakvlakken vindt, gooit hij waarschijnlijk de handdoek in de ring. “Als we dan in de volledige impasse zitten, heeft het weinig zin om een verlenging te vragen. Als er daarentegen tekenen zijn dat er echte raakvlakken zijn en er een meerderheid van 80 à 85 zetels mogelijk is rond vijf of zes prioriteiten, zou het de moeite zijn om een verlenging te vragen.”

