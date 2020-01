Informateur Bouchez roept op tot kalmte en discretie: “Is het ernstig nu al commentaar te leveren?” TT

09 januari 2020

10u00

Bron: Belga, Radio 1 8 De toestand waarin België verkeert is ernstig en dat vereist "kalmte, discretie en constructief werk". Zo reageert informateur Georges-Louis Bouchez (MR) op de lekken uit de nota die hij met zijn co-informateur Joachim Coens (CD&V) voorbereidt . Coens zelf houdt het op Twitter op een zuinige "laten we aan tafel praten en werken aan oplossingen".

Bouchez en Coens zouden een tekst aan het opstellen zijn waarmee ze de lijn van de 'Zweedse' regering-Michel doortrekken, luidt de analyse in verschillende media. Maar, zo reageert Bouchez op Twitter, "is het ernstig om commentaar te leveren op een nota die men niet gelezen heeft?" De MR-voorzitter vraagt zich ook af of het verantwoord is om "anoniem onjuiste informatie en lapidaire beoordelingen te verspreiden". “De urgentie voor ons land heeft kalmte, discretie en constructief werk nodig.”



De nota zelf kreeg niemand in handen, maar over wat in de tekst staat, raakte wel een en ander bekend. Zo zouden Coens en Bouchez teruggrijpen naar de centrumrechtse recepten van de regering-Michel. Van het minimumpensioen van 1.500 euro, het optrekken van alle sociale uitkeringen tot boven de armoedegrens tegen 2024 en een ambitieus klimaatbeleid is naar verluidt geen sprake meer. Ook zouden Coens en Bouchez de deur op een kier zetten om de kerncentrales langer open te houden.

Est ce vraiment sérieux de commenter une note que l’on a pas lu ? Est ce responsable de faire circuler, de manière anonyme, des informations inexactes et des jugements lapidaires ? L’urgence pour notre Pays requiert du calme, de la discrétion et du travail constructif. #begov Georges-L BOUCHEZ(@ GLBouchez) link

Geen spel

Volgens Bouchez is de toekomst van België geen spel. Hij zegt verbijsterd te zijn door de "onverantwoordelijkheid" die aan de basis van de lekken ligt. De nota zelf is volgens hem slechts een werkdocument. "Een 'work in progress' kan niet het voorwerp uitmaken van voortdurende commentaren, zeker niet over onderwerpen die ofwel bij de ene ofwel bij de andere bijzonder gevoelig liggen.”



Na Bouchez reageerde ook Coens op de lekken. "Laten we aan tafel praten en werken aan oplossingen", schrijft ook hij op Twitter.



Intussen valt in de omgeving van de informateurs te horen dat het nog steeds de bedoeling is dat ze maandag naar koning Filip trekken voor een verslag. Aan die timing verandert dus niets.

Laten we aan tafel praten en werken aan oplossingen. Joachim Coens(@ joachimcoens) link

“Nota houdt iets meer rekening met politieke realiteit in Vlaanderen”

N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover noemde de nota vanochtend op Radio 1 wel “realistischer” dan de nota die informateur Paul Magnette (PS) vorig jaar schreef. “Er wordt nu iets meer rekening gehouden met de politieke realiteit in Vlaanderen”, vindt hij.

“Enthousiasme is misschien een groot woord, maar wat op tafel ligt, wijkt af van de nota-Magnette. Deze nota is realistischer. Rond de nota van Magnette kon geen meerderheid worden gebouwd, dus moet je iets anders zoeken. Er wordt nu iets meer rekening gehouden met de politieke realiteit in Vlaanderen.”

Het is en blijft slechts een nota, maar dat er afstand genomen wordt van het werkstuk van Magnette, “is goed nieuws”, aldus De Roover. Of dit betekent dat in een nieuwe fase N-VA-voorzitter Bart De Wever als formateur aan zet kan komen, kon hij niet zeggen.

Volgens Groen moet nu eindelijk een keuze gemaakt worden voor een toekomstige coalitie. “Wij zijn bereid om rond de tafel te gaan en te zoeken naar een sterk compromis”, reageerde Kamerlid Wouter De Vriendt op de radio.