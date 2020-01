Informateur Bouchez (MR): “Ik ben voor de eenheidsstaat en denk dat we alles terug op het federale niveau moeten zetten” Fleur Mees

22 januari 2020

20u30

Bron: Wilfried 192 Georges-Louis Bouchez, federaal informateur en MR-voorzitter, is voorstander van een Belgische eenheidsstaat. Dat zegt hij in een interview met het Franstalige magazine ‘Wilfried’. Concreet betekent dat alle bevoegdheden terug op het Belgische niveau geplaatst moeten worden. Momenteel zit Bouchez als informateur aan tafel om een eventuele nieuwe staatshervorming te bespreken.

“Ik ben een unitarist. Ik ga je zelfs vertellen: ik denk dat we alles op federaal niveau moeten terugzetten. Ik ben voor een eenheidsstaat”, zo is Bouchez eerlijk in ‘Wilfried’. “Als er ooit een evaluatie zou komen van de zes staatshervormingen, kan ik u al de conclusie geven. Het komt erop neer dat we alles terug op nationaal niveau moeten zetten”. Het interview dateert van eind december, toen Bouchez al benoemd was tot informateur. De MR-voorzitter is op de hoogte dat het interview morgen in ‘Wilfried’ zal verschijnen.

Als informateur zit Bouchez momenteel aan tafel met PS, N-VA en CD&V om een mogelijke coalitie te vormen. Ook het communautaire komt daar ter sprake. Voor N-VA is het namelijk een breekpunt om verder te gaan in de onderhandelingen. PS heeft wel oren naar een staatshervorming, maar de partij van Bouchez, MR, blijft momenteel nog op de rem duwen. Het is afwachten wat de andere partijen van de uitspraak van informateur Bouchez vinden en hoe dit de federale onderhandelingen beïnvloedt.