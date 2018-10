Informanten Staatsveiligheid mogen binnenkort ongestraft misdrijven plegen IB

30 oktober 2018

04u20

Bron: Belga 0 Informanten van de Staatsveiligheid mogen in de toekomst misdrijven plegen. Dat schrijft De Tijd vandaag op basis van de nieuwe beleidsnota van minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Informanten zijn geen agenten van de Staatsveiligheid, wel gewone 'menselijke bronnen' die info doorspelen aan onze inlichtingendienst. Bijvoorbeeld omdat ze vertoeven in de milieus van geradicaliseerde moslims.

Geen ‘licence to kill’

Zij zullen ongestraft misdrijven mogen plegen als dat nodig is voor de opdracht die ze kregen van de Staatsveiligheid en het misdrijf moet in verhouding staan tot het doel. De informanten krijgen ook nooit een 'licence to kill': ze mogen niemands fysieke integriteit aantasten.

Een toezichtscommissie met drie magistraten moet vooraf groen licht geven voor het te begane misdrijf.