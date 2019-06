Infodag op Brusselse politieschool lokt ruim 800 geïnteresseerden tvc

22 juni 2019

19u12

Bron: Belga 0 Ruim 800 mensen zijn opgedaagd voor de infodag die de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP) van Brussel vandaag organiseerde. De bezoekers konden er kennismaken met het beroep van politieagent en kregen er te horen wat hen te wachten staat bij de rekrutering, de selectie en op het terrein zelf.

"We waren vooral op zoek naar Nederlandstalige kandidaten, omdat we daar al lang met een tekort kampen voor Brussel", zegt Sarah Frederickx van de federale politie. "Gezien het aantal geïnteresseerden was dit zeker een succes."

Carrièremogelijkheden

Op de infodag konden de bezoekers zich informeren over alle carrièremogelijkheden bij de politie. Ze kregen er infosessies over het rekruteringsproces en konden in gesprek gaan met agenten van verschillende lokale politiezones om hun beroepservaringen te leren kennen, of met agenten van verschillende diensten van de federale politie over hun dagelijks werk in hun specialisatie, zoals de spoorwegpolitie, de hondengeleiders of nog het interventiekorps.

Demonstraties

Daarnaast konden ze aan de hand van ontmoetingen met enkele aspiranten kennismaken met het opleidingsprogramma. Er waren ook demonstraties van geweldbeheersing, simulaties van de cognitieve vaardigheidsproef van de dienst rekrutering en selectie van de federale politie en van de test van de selectiecommissie met een van de leden ervan.

Nederlandstalige kandidaten kunnen via een zogenaamde 'fasttrack' proberen toetreden tot de politie. Dankzij die versnelde procedure leggen ze alle selectieproeven af op slechts twee weken tijd, tussen 26 augustus en 6 september. Als ze voor de proeven slagen, kunnen ze op 2 december al aan de opleiding beginnen.