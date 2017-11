Inflatieverwachting voor volgend jaar opnieuw naar boven herzien EP

13u22

Bron: Belga 0 anp Het Planbureau heeft zijn inflatieverwachtingen voor volgend jaar opnieuw naar boven herzien. De nieuwe prognose, die dinsdag gepubliceerd werd, gaat uit van een gemiddelde jaarinflatie van 1,5 procent in 2018. Eerder ging het Planbureau nog uit van 1,4 procent.

Voor dit jaar gaat het Planbureau uit van een inflatie van 2,1 procent. In 2016 en 2015 bedroeg de inflatie respectievelijk 1,97 procent en 0,56 procent.

De groeivoet van de 'gezondheidsindex', die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2017 gemiddeld 1,8 procent en in 2018 1,3 procent bedragen, tegenover 2,09 procent in 2016 en 1,05 procent in 2015.

Het Planbureau verwacht niet dat de spilindex in 2017 of 2018 nog overschreden zal worden. De spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen werd het laatst overschreden in mei 2017.

De volgende inflatieverwachtingen van het Planbureau zullen gepubliceerd worden op 5 december.