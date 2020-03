Industriële wasserijen hebben dringend nood aan beschermingsmiddelen WDw

20 maart 2020

12u49

Bron: Belga 0 Industriële wasserijen luiden de alarmbel. Ze hebben dringend nood aan beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en handschoenen, voor personeel dat in aanraking komt met het vuile wasgoed, zegt de federatie van Belgische Textielverzorging.

De wasserijen zijn opgenomen in de lijst met bedrijven die tijdens de coronacrisis noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van het land en de behoeften van de bevolking.

De wasserijen verwerken en vervoeren dagelijks duizenden tonnen wasgoed voor onder meer ziekenhuizen, woonzorgcentra of laboratoria. Het gaat onder meer om beddengoed, werkkleding en beschermende jassen voor artsen en verplegend personeel, die in deze drukke tijden aanzienlijk vaker moeten worden vervangen. Ook de persoonlijke kledij van rusthuisbewoners, die door het coronavirus tijdelijk geen bezoek meer mogen ontvangen, wordt gereinigd door de industriële wasserijen.

Extra richtlijnen

Het personeel daar ontving extra richtlijnen om besmetting met het nieuwe coronavirus te voorkomen. Maar volgens de sectorfederatie dreigt er een tekort aan de nodige beschermingsmiddelen zoals handschoenen en mondmaskers voor zij die in contact komen met het vuile wasgoed. "Nu de ergste toestroom van patiënten nog moet komen in de ziekenhuizen, zal dat ook leiden tot een tsunami van besmet linnen. Op dat moment komen ook de wasserijen snel in de problemen", klinkt het.

De voorraden beschermingsmiddelen slinken zienderogen en dreigen snel uitgeput te geraken. "Onze leveranciers, klein en groot, laten ons weten dat ze geen mondmaskers aan ons mogen verkopen. Maar het is geen optie om ons personeel zonder ademhalingsbescherming besmet linnen te laten verwerken.”

De Federatie van Belgische Textielverzorging lanceert daarom een oproep aan de overheid om ervoor te zorgen dat industriële wasserijen mee worden opgenomen in de lijst met bedrijven die prioritair mogen bevoorraad worden met mondmaskers (ffp2/ffp3), beschermende overalls (Tyvek-pakken), handschoenen en alles wat nodig is om de continuïteit van deze ondernemingen te garanderen.