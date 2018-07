Indrukwekkende rookpluim bij zware industriebrand in Merelbeke Sam Ooghe

01 juli 2018

14u59

Bron: eigen berichtgeving 558 In het Oost-Vlaamse Merelbeke heeft een zware industriebrand gewoed in een ijsfabriek. De politie ontruimde de buurt, terwijl de brandweer het vuur onder controle probeerde te krijgen. Dat is na enkele uren ook gelukt. Het acute gevaar is inmiddels geweken en b ij de meest recente metingen van de brandweer deze namiddag zijn er geen schadelijke stoffen gemeten binnen de ingestelde perimeter van 500 meter rondom de fabriek.

De brand brak deze voormiddag rond half twaalf uit in een voormalige ijsjesfabriek, die al enkele jaren in gebruik was voor de opslag van feestmateriaal. In het gebouw zijn gasflessen aanwezig, maar omdat het vuur onder controle is, is acuut gevaar inmiddels geweken. Alle metingen waren negatief. Op het terrein waar de brand uitbrak, is er wel asbest gevonden, maar een bijkomende controle heeft aangetoond dat er verder geen asbest werd verspreid. De brand was relatief snel onder controle, maar de brandweer zal wel nog enkele uren moeten nablussen.

De brandweer vraagt omwonenden wel nog om deze namiddag ramen en deuren in een perimeter van 500 meter rondom het Industriepark gesloten te houden. Ook de ventilatie in de wagen wordt best uitgezet.

De geplande evenementen deze namiddag, waaronder een wielerwedstrijd in Kwenenbos, kunnen gewoon doorgaan.

Zware brand in Industriepark te #merelbeke pic.twitter.com/JpyO2l4tQa Stijn Baert(@ stijnbaert) link