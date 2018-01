Indrukwekkende foto's tonen verborgen ruimte onder Brussels Zuidstation Redactie

26 januari 2018

12u55

Bron: Facebook 0 Onder het station Brussel-Zuid bevindt zich een grote, oude ruimte die momenteel leeg staat. Dat tonen foto's die Brussels minister voor Openbare Werken Pascal Smet (sp.a) op Facebook zette.

Tijdens een werkbezoek aan het Brusselse Zuidstation bezocht Smet de ruimte. Hij postte er enkele foto's van op Facebook. De afbeeldingen tonen een grote zaal met zuilen. De stijl doet een beetje denken aan het Noordstation.

De ruimte is niet toegankelijk voor het grote publiek, benadrukken de woordvoerder van Smet en de NMBS aan Het Nieuwsblad. Al bekijken beide partijen wel of de ruimte gebruikt kan worden om evenementen te organiseren.

In de ondergrondse hal, die tussen het Zuidstation en de Kleine Ring ligt, moeten vroeger ook feestje zijn georganiseerd, zo leert een foto van een prijslijst voor koude en warme dranken. Dat die festiviteiten in een lang vervlogen tijd plaatshadden, bewijzen de prijzen in Belgische frank.