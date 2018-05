Indrukwekkend eerbetoon voor vermoorde slagerszoon

In Schuiferskapelle, deelgemeente van Tielt, hebben ruim 150 vrienden en kennissen vanavond een indrukwekkend eerbetoon gebracht aan Bjorn De Vrieze. De slagerszoon van 28 werd gisteren aan z’n woning om het leven gebracht door een 24-jarige Tieltenaar die het niet kon verkroppen dat zijn partner een relatie had met De Vrieze. De dader werd kort na de feiten opgepakt en is intussen aangehouden op verdenking van moord. Dat impliceert dat de man zou gehandeld hebben met voorbedachte rade.