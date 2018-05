Indrinken is wijdverspreid fenomeen onder Vlaamse jongeren Nachtwinkel is voor minderjarige drinkers favoriete leverancier van alcohol TTR

07 mei 2018

13u36

Bron: Belga 0 Indrinken heeft voor een deel van de Vlaamse jongeren een belangrijke sociale betekenis, maar houdt ook leeftijdsgebonden risico's in. Dat blijkt uit onderzoek van acht Oost-Vlaamse Drugpunten in samenwerking met het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en illegale Drugs (VAD), waarvoor 6.733 jongeren tussen twaalf en zesentwintig een onlinevragenlijst invulden.

Jongeren drinken alcohol nog voor ze uitgaan, ook met de bedoeling om nadien bij het uitgaan het drinken voort te zetten. Negen op de tien van de bevraagde jongeren heeft ooit al alcohol gedronken. Bijna de helft van de twaalf- tot dertienjarigen heeft reeds alcohol gedronken. Tachtig procent van wie ooit alcohol dronk, heeft ook al ingedronken. Bij de twaalf- tot vijftienjarigen is dit dertig procent, bij de zestien- tot zeventienjarigen zeventig procent en bij de achttien- tot zesentwintigjarigen stijgt dit tot negentig procent.

De initiatiefnemers stippen wel aan dat jongeren die (nog) geen alcohol drinken minder geneigd zullen zijn om aan een onlinebevraging over indrinken deel te nemen.

Gezellig en goedkoop

Het indrinken gebeurt zo goed als altijd in een private omgeving, zoals thuis of bij vrienden. De aangehaalde redenen zijn: voor de gezelligheid, omdat het goedkoper is en om in de stemming te komen. Meest populair bij het indrinken zijn pils of andere lichte bieren en sterke drank. Een kwart van wie indrinkt doet dit met sterke drank, zonder verschil in geslacht.

Supermarkten en nachtwinkels zouden de plaatsen bij uitstek zijn om aan alcohol te geraken. In de supermarkt worden alle categorieën alcoholische drank gekocht, in de nachtwinkel koopt men relatief vaker sterke drank en breezers of alcopops. Een opvallend gegeven is dat de nachtwinkel de favoriete aanschafplek is op een leeftijd waarop men alcoholische dranken niet mag kopen, zo blijkt.

'Een geïntegreerde aanpak van het indrinken is noodzakelijk, waarbij jongeren, ouders, horeca, eventorganisatoren én detailhandels betrokken worden' Drugpunten en VAD

Volgens de Drugpunten en de VAD dringt een leeftijdsspecifieke aanpak zich op. "Een geïntegreerde aanpak is noodzakelijk, waarbij jongeren, ouders, horeca, eventorganisatoren én detailhandels betrokken worden. Het lokale niveau, dicht bij de jongeren en jongvolwassenen, is hierbij het meest aangewezen."