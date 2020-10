Exclusief voor abonnees

Indoor contactsport blijft voorlopig toegestaan: maximum drie nauwe contacten, maar in de sporthal mag het meer zijn



Sander Van Den Broecke

09 oktober 2020

20u41

0

We mogen maar met drie mensen nauw contact hebben, met niet meer dan vier op straat lopen, maar in een zaal basketten of handballen met een stuk of twintig deelnemers zonder mondmasker: geen probleem. Vlaams minister van sport Ben Weyts wacht of tot de coronabarometer er is. Die zal zeggen of indoor-sporten met contact veilig zijn of niet.