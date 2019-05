Indische jongen (13) die tijdens schoolreis in Brussel verdween “pleegde heel wat telefoontjes” HR

27 mei 2019

11u56

Bron: Belga 2 Binnenland In het onderzoek naar de verdwijning van een 13-jarige Indische jongen, zaterdagavond in Elsene, gaan de politiediensten het telefoonverkeer van de jongeman na in de hoop een spoor te vinden. Dat meldt het Brusselse parket. “Volgens getuigen zou de jongen zaterdagavond heel wat telefoontjes gepleegd hebben”, zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman.

De 13-jarige Malik Shorya is een Indiase student die tijdens een schoolreis doorheen Europa in Brussel verbleef. Zaterdagavond ging de groep op restaurant in een Indisch restaurant aan de Adolphe Buyllaan in Elsene. Toen de groep terugkeerde in het hotel, stelde de begeleidende leraar vast dat Malik verdwenen was.

"Volgens getuigen zou de jongen op restaurant heel wat telefoontjes gepleegd hebben", zegt de parketwoordvoerder. "Bij het verlaten van het restaurant zou hij wat blijven hangen zijn maar sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. De politie voert nu een telefonie-onderzoek uit. Het is nog onduidelijk of de jongeman contact had met zijn familie in Indië of met andere mensen."

Onrustwekkend

Het parket en Child Focus verspreidden zondag al een opsporingsbericht voor de verdwijning, die als onrustwekkend wordt beschouwd.

Malik is ongeveer 1,55 meter lang, mager gebouwd en heeft zwart kort haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe trainingsbroek van het merk Adidas, een bruine jas, een bruin T-shirt en zwarte sportschoenen. Tips kunnen gedeeld worden op het gratis nummer 0800/30.300 of via Child Focus op het nummer 116.000.