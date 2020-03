India gaat daders van groepsverkrachting New Delhi vrijdagmorgen ophangen Belga

19 maart 2020

16u40 11 Vier mannen die veroordeeld zijn voor een brutale groepsverkrachting en moord, die zeven jaar geleden plaatsvond in de Indiase hoofdstad New Delhi, zullen vrijdagmorgen worden opgehangen.

Het 23-jarige slachtoffer werd in de nacht van 16 december 2012 op een bus verkracht en geslagen door vijf mannen en een minderjarige. Ze stierf bijna twee weken later aan haar verwondingen in een ziekenhuis van Singapore. De zaak veroorzaakte verschillende massaprotesten in India en leidde ook in het buitenland tot heel wat verontwaardiging.

Vier schuldig bevonden daders - Pawan Gupta, Vinay Sharma, Mukesh Singh en Akshay Singh - zullen vrijdag om 5.30 uur (1.00 uur Belgische tijd) opgehangen worden in de Tihar-gevangenis in New Delhi.

De vier werden in september 2013 door de Indiase rechtbank ter dood veroordeeld. Die straf werd in mei 2017 door het hoogste gerechtshof van het land bevestigd. Verschillende verzoeken om de doodstraf weer in te trekken, zijn verworpen.

Een van de andere verdachten werd eerder al dood aangetroffen in zijn cel. De verkrachter die ten tijde van het misdrijf minderjarig was, werd in 2015 na drie jaar in een her­op­voe­dings­ge­sticht vrijgelaten.

Het is hoogst uitzonderlijk dat de doodstraf in India wordt uitgevoerd. Doorgaans wordt die straf omgezet in een levenslang verblijf in de gevangenis. De laatste ophanging in India dateert van 2015.