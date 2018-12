Inclusie Vlaanderen verandert van naam jv

02 december 2018

13u52

Inclusie Vlaanderen, de vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap, hun familie en vrienden, gaat vanaf 3 december voort onder de naam 'Stan'.

"Met die nieuwe naam krijgt het trefpunt weer een gezicht", luidt het. De organisatie wil nog meer ouders van kinderen met een verstandelijke handicap bereiken, zowel in Vlaanderen als in het Brussels gewest.

Stan staat voor Trefpunt Verstandelijke Handicap. "Met de nieuwe naam kiezen we voor verduidelijking maar ook vooral voor verjonging", zegt directeur Bernadette Rutjes. "Onze beweging wil weer groeien. We willen er niet enkel zijn voor onze huidige leden, maar ook nieuwe, jonge ouders van kinderen met een verstandelijke handicap aanspreken. Zij moeten weten dat ze bij ons terechtkunnen. Zo zetten we onze pioniersrol in Vlaanderen en in Brussel verder."

Concreet ondersteunt Stan mensen en gezinnen die leven met een enkelvoudige of meervoudige verstandelijke handicap op vlak van onder meer onderwijs, wonen, werken en zorg. "Stan wil hen helpen, door expertise te delen en door leden samen te brengen om ervaringen te delen en activiteiten te doen", klinkt het.

