Incident met giftige dampen in Ruiselede: trucker raakt bedwelmd INDUSTRIETERREIN GEDEELTELIJK AFGESLOTEN Hans Verbeke

12 oktober 2018

12u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Bij een incident met giftige dampen op een industrieterrein in Ruiselede (West-Vlaanderen) is vanochtend een trucker uit Wallonië ernstig bedwelmd geraakt. De man moest naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Een deel van de industriezone aan de Eekhoutstraat is afgesloten.

De wegpolitie haalde gisterennamiddag in Aalter de trucker uit het verkeer omdat zijn open aanhangwagen slecht was geladen. Een deel van de houten tuinpalen was weggezakt en dreigde op het wegdek terecht te komen. De trucker werd naar het terrein geleid van een depannagebedrijf in Ruiselede. Daar zou vandaag de lading worden herschikt.

De houten palen bleken echter pas gisteren gedrenkt in een speciaal product om de levensduur ervan te verlengen. Dat product veroorzaakte dampen waardoor de trucker, die afgelopen nacht in z’n cabine overnachtte, bedwelmd raakte. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht. Twee werknemers van het depannagebedrijf die nadien begonnen met het herschikken van de lading, liepen ook irritatie op. Zij staakten onmiddellijk het werk en gingen naar een veilige zone.

Kort voor de middag is een medewerker van het bedrijf in een speciaal pak en met adembescherming begonnen met het leegmaken van de open aanhangwagen waarop de palen geladen waren. Pas als er geen dampen meer vrijkomen, zal de aanhangwagen opnieuw worden geladen.