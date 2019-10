Inburgering blijft gratis in Brussels Gewest kv

15 oktober 2019

16u41

Bron: Belga 14 Om te vermijden dat een traject in het Nederlands 360 euro zou kosten en een Franstalige inburgeringstraject gratis zou zijn, heeft de Vlaamse regering beslist om de inburgering voor inwoners van het Brussels Gewest gratis te houden, verklaarde Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) aan BRUZZ. Minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld) bevestigde dat vandaag ook in het Vlaams Parlement op vragen van Hannelore Goeman (sp.a) en Stijn Bex (Groen).

Nieuwkomers kunnen in het Brussels Gewest kiezen tussen het Nederlandstalige en het Franstalige inburgeringstraject. Beide zijn vandaag gratis. Als de Nederlandstalige inburgering plots betalend wordt, zouden nieuwkomers wel eens massaal voor het Franstalige traject kunnen kiezen, vreest de Vlaamse regering. Daarom besliste ze de prijs voor het traject in Vlaanderen van 360 euro niet door te rekenen in het Brussels Gewest.

"We moeten absoluut vermijden dat we extra drempels opwerpen om te kiezen voor een Nederlandstalig inburgeringstraject", legt Dalle aan BRUZZ uit. "De positie van het Nederlands in de hoofdstad zou hiermee onder druk komen. Goed Nederlands beheersen is een absolute troef voor nieuwkomers in onze hoofdstad. Vaak is het een direct ticket naar een kwaliteitsvolle en duurzame job in Brussel of Vlaanderen."