Inburgeren? Er zijn nog 1.593 wachtenden voor u IB

18 maart 2019

05u18

Bron: Belga 0 Minstens 1.593 nieuwkomers in ons land wachten al maanden tot zelfs langer dan een jaar op een inburgerings­cursus. Dat melden De Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen vandaag. Nieuwkomers moeten zestig uur Maatschappelijke Oriëntatie volgen. In hun moedertaal leren ze dan over het leven en werk in België.

Het Agentschap Integratie en Inburgering, dat de cursussen organiseert, ontstond na een fusie van een twintigtal kleinere verenigingen en moest de sector ­efficiëntiewinst opleveren. Maar dat lukte niet. ­Bevoegd minister Liesbeth Ho­mans (N-VA) beloofde het voorbije jaar meermaals om de problemen aan te pakken. Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a), die de cijfers opvroeg, noemt het "verontrustend" dat de beloftes niet ingelost zijn en wil een externe audit.

“Onbeschikbare inburgeraars”

Homans ontkent dat er wachtlijsten zijn. "We voorzien voldoende cursussen, maar het is ook aan de inburgeraar om daarop in te gaan. Sommige mensen willen en kunnen geen inburgeringstraject beginnen, bijvoorbeeld om ­medische redenen of bij ­gebrek aan kinder­opvang." Maar die 'onbeschik­bare inbur­geraars', 731 in totaal, maken geen deel uit van de 1.593 beschikbare, wachtende inburgeraars, klinkt het.

Homans ­bevestigt wel dat er een ­evaluatie van de hervorming van de Integratie- en Inburgeringssector is gestart.