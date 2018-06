Inbreuken vastgesteld bij 1 op de 5 gecontroleerde nachtwinkels in 2017 TTR

18 juni 2018

14u41

Bron: Belga 0 In 2017 heeft de Economische Inspectie bij 9 van de 46 gecontroleerde nachtwinkels (19,57 procent) in totaal 22 inbreuken vastgesteld. In vergelijking met vorig jaar is het percentage inbreuken sterk gedaald. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Werk Kris Peeters op een schriftelijke vraag van Leen Dierick (CD&V).

De vastgestelde inbreuken hadden volgens Peeters vooral betrekking op het niet respecteren van de wekelijkse rustdag en de verplichte sluitingsuren. Daarnaast werden ook inbreuken vastgesteld inzake de prijsaanduiding. De 22 vastgestelde inbreuken resulteerden in het opstellen van 8 pro justitia's en 1 pv van waarschuwing.

Bij de Economische Inspectie liepen in 2017 ook 30 klachten binnen met betrekking tot nachtwinkels. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als het jaar voordien, toen het aantal klachten beperkt bleef tot 17. In de periode 2013-2015 werden er in totaal 90 klachten overgemaakt aan deze dienst, of een gemiddelde van 30 per jaar.