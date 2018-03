Inbrekers krijgen vrijspraak voor home invasion bij 78-jarige man in Rumst, ondanks bekentenissen Getipt dat er 1,4 miljoen euro verborgen lag ADN

28 maart 2018

17u59

Bron: Belga 295 De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft drie beklaagden vrijgesproken voor een home invasion bij een 78-jarige man uit Rumst. Er blijven volgens de rechters nog te veel zaken onduidelijk. Twee van de drie beklaagden hadden nochtans bekentenissen afgelegd.

Henri D.R. (30) had op 21 juni 2016 om 1 uur 's nachts aangebeld bij het slachtoffer. Hij vroeg een glas water voor Katja Q. (25), die zogezegd onwel was geworden. De man trok vervolgens een vuurwapen en dwong de zeventiger richting slaapkamer. De bejaarde man werd vastgebonden op bed en Katja Q. bleef bij hem, terwijl Henri D.R. de woning doorzocht. Katja Q. dreigde ermee de zeventiger met een petanquebal te slaan, als hij zich niet rustig hield. Na een ‘schattenjacht’ van twee uur in het huis en in de tuin vertrokken ze met een zak vol geld. De politie kwam de beklaagden op het spoor na een anonieme tip.

Onder meer auto en gsm gekocht

Henri D.R. zou door zijn halfbroer Glenn B. (32) getipt zijn dat er in de woning en in de tuin 1,4 miljoen euro verborgen lag. Het geld was van de zoon van het slachtoffer, die in de cel zat. De zeventiger kon de politie achteraf niet vertellen hoeveel er exact weg was. Henri D.R. ontkende dat hij 1,4 miljoen euro had buitgemaakt, maar kon er ook geen precies bedrag opplakken. Hij zei dat hij met zijn deel een auto, een computer, twee tablets en een gsm had gekocht. Ook Katja Q. legde bekentenissen af en had 8.000 euro ontvangen. Glenn B. betwistte zijn rol als tipgever en had als enige de vrijspraak gevraagd.

De rechtbank besliste echter om alle beklaagden vrij te spreken, omdat er nog te veel onduidelijkheid bestaat over wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld en of er geld werd buitgemaakt en hoeveel. Henri D.R. kreeg wel een jaar cel met uitstel voor witwas.

"Bijzonder vreemd"

Door de vrijspraak grijpen het slachtoffer en zijn zoon - die respectievelijk 25.000 euro en 1,4 miljoen euro gevorderd hadden - naast een schadevergoeding. De zoon besliste al om in beroep te gaan. "Wij vinden het bijzonder vreemd dat twee beklaagden die expliciete bekentenissen aflegden, toch worden vrijgesproken", zegt advocaat Koen Vaneecke.