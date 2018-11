Inbrekers draaien overuren deze maand: zo gaan ze te werk AW

24 november 2018

14u05

Bron: Het Nieuwsblad 16 Zowel inbrekers als politieagenten draaien overuren tijdens deze lange en donkere dagen. Zo blijkt uit politiestatistieken dat het aantal inbraken tijdens de maand november vlotjes wordt opgetrokken tot 5.000, dat zijn er zo’n 144 per dag. Maar maakt u zich vooral geen zorgen want als u weet hoe de dievenbendes te werk gaan, bent u ze alvast een stapje voor. We lijsten enkele trucs op en hoe u zich kan wapenen.

Tip 1: sluit alle deuren

Het belangrijkste kenmerk van geoefende inbrekers is dat ze niet veel tijd spenderen aan een inbraak. Hoe langer ze erover doen, hoe groter de kans dat ze betrapt worden. Inbrekers breken sloten open op slechts een half minuutje tijd. Daarna doorzoeken ze zo snel mogelijk de kamers -op zoek naar het meest kostbare bezit van het huishouden: geld en/of juwelen.



Door alle deuren in het huis te sluiten, verliest een inbreker kostbare seconden en geeft hij het wellicht sneller op. Verdedig uw huis dus met gesloten deuren én ramen.

Tip 2: trap niet in de val

Typisch voor grote dievenbendes, waartoe enkele Roma-clans behoren, is dat ze ook vrouwen en kinderen inzetten. Zij worden minder vaak verdacht van een mogelijke inbraakpoging en dat wordt handig ingezet, voornamelijk in appartementsblokken waar ze makkelijk kunnen snuisteren en verkennen. Ze kloppen aan op deuren: als mensen opendoen vragen ze om een glas water, komt er geen antwoord breken ze de deur open. En zo snel is het gebeurd. Zulke (kleine) dieven slaan vaak hun slag in appartementsblokken in grote steden zoals Antwerpen en Brussel.



Ook worden vrouwen ingezet op straat om ‘makkelijke’ oudere slachtoffers te misleiden. Zo vragen ze bijvoorbeeld om hulp of de weg waarna ze hen hartelijk bedanken met een knuffel. Op die manier kunnen ze intussen portefeuilles uit tassen graaien en zelfs juwelen stelen. Die verbergen ze vervolgens in hun beha’s, en ze verdwijnen zo snel als ze tevoorschijn kwamen.

Tip 3: let op voor afleidingsmanoeuvres

Geoefende dieven gebruiken tal van technieken om slachtoffers te misleiden en politieagenten te dwarsbomen. Een bende zet bijvoorbeeld iemand in op straat om mensen uit hun huis te lokken waarna de anderen ongestoord via de voordeur binnen kunnen dringen. Aangezien ze slechts enkele minuten nodig hebben, kan de buit al snel gemaakt worden.



Daarna stappen ze simpelweg terug in de auto die de bewoners zonet afleidde. Bovendien pakken ze het vaak zo aan dat de nummerplaten niet gespot worden.

Nog enkele vrijblijvende weetjes

Uit cijfers blijkt dat dieven bijna nooit hun slag slaan op weekdagen tussen zes en negen uur ’s avonds. Vrijdag- en zaterdagavonden zijn wel immens populair. Wellicht omdat velen dan het weekend inzetten en niet thuis zijn. Daarbij gebeuren de meeste inbraken van vijf uur ’s avonds tot middernacht. Maar ook in de namiddagen stijgt het risico behoorlijk.



Daarbij is november een populaire maand voor dievenbendes, maar december is nog geliefder. Verstop die kerstcadeaus dus maar extra goed.