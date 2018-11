Inbreker weet niet dat hij gefilmd wordt door camera van slachtoffers Hans Verbeke

10 november 2018

18u15

Bron: Eigen berichtgeving 5 Katrien Laverge uit Heule (Kortrijk) zet de grote middelen in om een man te identificeren die afgelopen week een inbraak pleegde in haar woning langs de Molenstraat.

De voorlopig nog onbekende man kroop in de nacht van dinsdag op woensdag over een omheining en raakte zo in de tuin. Vervolgens forceerde hij de achterdeur. Tien minuten later ging de verdachte aan de haal met een som geld. Wat hij echter niet wist, is dat Katrien en haar man camerabewaking hebben.

En zo komt het dat de man ongewild netjes in beeld liep. Het echtpaar verspreidt daarom via Facebook zijn foto. Wie de dader herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de politiezone Vlas.