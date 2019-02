Inbreker wast zijn kleren en warmt spaghettisaus op ADN

14 februari 2019

14u38

Bron: Belga 0 Een 20-jarige Marokkaan heeft zich vandaag voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een inbraak, enkele diefstallen en illegaal verblijf. In een woning in Knokke warmde hij een portie spaghettisaus van de slachtoffers op en waste hij zijn kleren. Het openbaar ministerie vorderde 33 maanden effectieve celstraf.

Op 25 oktober werd Houssam A. aangetroffen in een huis in Knokke-Heist. Tijdens de inbraak had de beklaagde de wasmachine gebruikt om zijn kleren te wassen. Bovendien had hij een portie spaghettisaus opgewarmd en wat appelsap gedronken.

Het onderzoek wees uit dat de jonge Marokkaan eerder al een andere woning in Knokke was binnengedrongen. Met de fiets van die slachtoffers reed hij naar een supermarkt om eten te stelen. A. moest zich ook verantwoorden voor een gestolen mountainbike en een poging tot inbraak in Nevele. Het OM eiste 30 maanden cel voor de diefstallen én drie maanden cel voor illegaal verblijf.

“Schrijnend”

De verdediging kon zich absoluut niet vinden in de strenge vordering van de procureur. "Dit is een zeer schrijnend verhaal. Mijn cliënt breekt duidelijk in om te overleven, niet om geld of juwelen te stelen", aldus meester Silke Brutin, die een veel mildere straf voorstelde. Volgens de advocate hoort de illegale vluchteling immers niet thuis in de gevangenis.

De rechter doet uitspraak op 14 maart.