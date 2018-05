Inbreker verraadt zichzelf door slachtoffer bij voornaam aan te spreken: 37 maanden cel Redactie

08 mei 2018

16u03

Bron: belga 0 De Brugse strafrechter heeft een 45-jarige man uit Torhout bij verstek veroordeeld tot 37 maanden effectieve gevangenisstraf voor een inbraak bij een buurtwinkel. Reginald B. heeft eigenlijk zichzelf verraden, onder andere door het slachtoffer met de voornaam aan te spreken.

In de nacht van 30 op 31 januari 2017 stond Gilbert V. in zijn woning rond 2.30 uur oog in oog met een inbreker. De beklaagde scheen met zijn zaklamp in het gezicht van het slachtoffer en gaf hem de opdracht om terug in bed te gaan liggen. De inbreker maakte minstens 7.000 euro buit, maar ging ook aan de haal met een grote voorraad sigaretten. De drie volle dozen sigaretten zouden in totaal zelfs ruim 3.000 euro waard geweest zijn.

Reginald B. probeerde de sigaretten voor een vriendenprijsje door te verkopen, waardoor de politie hem op het spoor kwam. In zijn woning werden bovendien 29 sloffen en 203 pakjes sigaretten aangetroffen. Na ruim twee maanden voorhechtenis werd hij vrijgelaten.

De rechter stelde vast dat Reginald B. de bewuste buurtwinkel in de Steenstraat in Wijnendale goed kende. Zo sprak hij het slachtoffer in het plaatselijk dialect en met de voornaam aan. Als klap op de vuurpijl vroeg hij nog hoe het was met zijn 'vrouwtje', dat in die periode in het ziekenhuis verbleef. De beklaagde werd uiteindelijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 37 maanden. Hij moet ook een geldboete van 2.000 euro betalen.