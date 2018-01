Inbreker verraadt zichzelf door bloedspoor: 12 maanden cel TK

De correctionele rechtbank van Turnhout heeft een 31-jarige man uit Laakdal tot een gevangenisstraf van 12 maanden veroordeeld voor inbraak. Stanislav C. kon worden opgepakt aan de hand van een bloedspoor dat hij per ongeluk achterliet.

De man pleegde in februari 2016 een woninginbraak in Laakdal. Hij stal juwelen, een laptop en geld uit de woning. De politie trof nadien op verschillende plaatsen in de woning bloedsporen aan. De inbreker had zich immers gesneden aan het glas van het raam langs waar hij het huis was binnengekomen.

De politie voerde een DNA-onderzoek uit op basis van het aangetroffen bloed. Het DNA-profiel kwam overeen met het DNA van Stanislav C., die wegens eerdere veroordelingen al in de databank van de politie zat.

Naast zijn gevangenisstraf van 12 maanden krijgt de inbreker een boete van 300 euro opgelegd.