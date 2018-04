Inbreker verkracht bewoonster in Kortrijk: "Het gebeurde per ongeluk" VHS

30 april 2018

11u29

Bron: Eigen berichtgeving 42 Een man van Noord-Afrikaanse origine uit Duitsland heeft van de rechter in Kortrijk zes jaar effectief gekregen omdat hij in december 2013 bij een inbraak in Kortrijk de bewoonster van het huis verkrachtte en vervolgens vluchtte met haar handtas.

De 28-jarige man zegt zich de feiten niet volledig meer te herinneren. “Ik was die dag mezelf niet, het gebeurde per ongeluk”, klonk het op de rechtbank. Taoufik A. drong op 10 december 2013 een flat binnen boven een copycenter in het centrum van Kortrijk. Op dat ogenblik verbleef de bewoonster in de flat, haar man was op het gelijkvloers aan de slag in het copycenter. De dader zette het slachtoffer een mes op de keel en verkrachtte haar op de keukentafel. Nadien ging hij ervandoor met haar handtas. Hij werd nadien gevat in Luxemburg, dankzij uitwisseling van DNA-gegevens via internationale databanken.

Taoufik A., die al van z’n prille tienerjeugd verslaafd is aan alcohol en drugs, zegt dat de feiten nooit hadden mogen gebeuren. Het slachtoffer vroeg hem op de zitting wat hij zou doen mocht zijn eigen moeder net hetzelfde zijn overkomen: “Zou je de dader dan doden? Waarom heb je mij eigenlijk gekozen, you stupid man?” Volgens het openbaar ministerie en de advocaat van Taoufik A. was de vrouw louter een toevallig slachtoffer.