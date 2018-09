Inbreker valt van derde verdieping tijdens vlucht voor politie SVM

24 september 2018

11u59

Bron: Belga 5 Een inbreker die vrijdagnacht aan de Brusselse politie probeerde te ontkomen, is daarbij van de derde verdieping van een flatgebouw naar beneden gevallen en zwaargewond geraakt. Dat meldt het Brusselse parket. De man werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet langer in levensgevaar. Hij kon wel nog niet verhoord worden.

Het was een getuige die vrijdagnacht rond 04.30 uur de politie belde omdat hij gezien had hoe een man via een stelling naar boven was geklommen en een raam op de derde verdieping had geforceerd. Toen de politie aankwam, kwam de inbreker net naar buiten. Bij het zien van de agenten maakte hij rechtsomkeer en ging hij opnieuw de flat binnen. Vier agenten bleven hem beneden opwachten, twee anderen klommen ook via de stelling naar boven en gingen via hetzelfde geforceerde raam de flat binnen.

Eenmaal binnen hoorden ze lawaai in de gemeenschappelijke traphal van het flatgebouw. Meteen daarna hoorden ze hun collega's vanop straat roepen dat de inbreker uit het raam van de traphal naar beneden was gesprongen. De man was daarbij zwaargewond geraakt en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen is zijn toestand stabiel, maar hij kon nog niet verhoord worden.

Over de identiteit van de man bestaat nog geen duidelijkheid. Uit documenten die hij bij zich had, zou blijken dat hij W.N. heet en 28 jaar oud is. Maar dat moet nog gecontroleerd worden.