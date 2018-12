Inbreker neergestoken door bewoner in Maasmechelen: verdachte zwaargewond

01 december 2018

In een woning langs de Koninginnelaan in Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen) kwam het gisteravond tot een confrontatie tussen een bewoner en een inbreker. Volgens de eerste berichten werd de inbreker ernstig gewond, nadat die messteken had gekregen.