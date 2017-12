Inbreker doet zich tegoed aan balletjes en croque in Hamse sporthal: half jaar cel EB

15u17

Bron: Belga 0 PHOTO NEWS Illustratiefoto. Een hongerige inbreker is door de Hasseltse correctionele rechtbank tot een half jaar effectieve celstraf veroordeeld. De 27-jarige man was op 9 maart 2015 sporthal 't Vlietje in Ham binnengedrongen, waar hij gehaktballetjes had opgewarmd en een croque klaargemaakt. Aanvankelijk probeerde hij de politie wijs te maken dat hij net een rondgang deed in de sporthal, omdat hij gemerkt had dat er was ingebroken.

Hij was zogezegd kind aan huis in de sporthal. De politie liet toen weten dat ze zeker een sporenonderzoek zouden uitvoeren op de etensresten. Daarop vertelde de jongeman dat hij enkel van het eten geproefd had. Zijn vriendin bevestigde echter dat hij wel degelijk in de sporthal had ingebroken. Hij had het gemunt op de croquemachine, een bak bier en een pak sportdrank.

De burgemeester van Ham kwam zich namens de gemeente burgerlijke partij stellen. De rechter wees de burgervader een schadevergoeding van 150 euro toe.