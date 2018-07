Inbreker breekt been bij sprong uit raam Patrick Lefelon

18 juli 2018

14u56

In de Delinstraat in Antwerpen is afgelopen nacht een verdachte (20) gevat na een inbraak in een appartement.

De bewoonster van de flat werd 's nachts wakker en zag twee personen in haar woonkamer staan. De twee verdachten bedreigden het slachtoffer eerst, maar maakten zich snel uit de voeten via een openstaand raam. De politie kon in de Lange Beeldekensstraat een verdachte treffen. Hij mankte hevig en was zwaar gekwetst aan het been, vermoedelijk ten gevolge van de sprong uit het raam. Er kwam een ziekenwagen ter plaatse.

De verdachte werd gearresteerd, maar moest eerst geopereerd worden. De tweede verdachte werd nog niet gevonden, maar in de Greinstraat werd een tasje met onder meer een bivakmuts, een boksbeugel en een zaklamp aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart naar de tweede dader. Aan het slachtoffer werd bijstand van de dienst slachtofferhulp aangeboden.