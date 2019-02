Inbraak in Antwerps bankkantoor: zijn klanten verzekerd? Kent BNP Paribas Fortis inhoud kluizen? LH

04 februari 2019

13u29 3 De spectaculaire inbraak in een BNP Paribas Fortisfiliaal in Antwerpen lokt heel wat ongerustheid uit bij de klanten. De vraag is wat de bezorgde klanten nu al kunnen doen. Zijn zij sowieso verzekerd tegen dit soort risico’s? En weet de bank wat de inhoud van de kluis is, of moeten ze zelf hun bezittingen aantonen?

Bij de inbraak in de bank in Antwerpen werden 20 tot 30 kluizen opengebroken, maar bij de eigenaars van de in totaal honderden kluizen heerst er nog altijd onduidelijkheid omdat ze niet weten of zijn of haar kluis nu is opengebroken of niet. Momenteel is de kluizenzaal verzegeld voor het onderzoek.

In principe zijn bij elke bank de goederen in een gehuurde kluis tegen diefstal, brand en waterschade verzekerd. Een aantal andere gevallen zijn uitgesloten zoals onopgehelderde verdwijningen, schade door oorlog of terrorisme, radioactieve bestraling en wegneming door familie, medehuurders of gevolmachtigden. “In dit geval gaat het over diefstal. Op dit moment wordt bij het filiaal in Antwerpen een verzekeringsprocedure opgestart”, legt Isabelle Marchand van bankenfederatie Febelfin uit.

Extra verzekering voor hoger bedrag

“Alle klanten die een kluis huren wordt gevraagd om op eer te verklaren wat de precieze inhoud is. In het huurcontract voor een bankkluis staat telkens tot welk bedrag de inhoud verzekerd is.” Dat bedrag verschilt van bank tot bank. Op de vraag wat het plafondbedrag is bij BNP Paribas Fortis, komt er geen duidelijk antwoord. Woordvoerster Hilde Junius verwijst naar de algemene voorwaarden en zegt dat de bank “verzekerd is en haar verplichtingen nakomt.”

“Elke bank heeft een eigen verzekeringsprocedure en daarvan zal de klant zeker op de hoogte zijn. Daarnaast kan een klant zich ook nog eventueel individueel verzekeren voor een hoger verdrag”, gaat Marchand verder.

Belangrijk is dat de klanten van het filiaal in Antwerpen zo duidelijk mogelijk de inhoud kunnen aantonen. Dat kan aan de hand van aankoopbewijzen, facturen, foto’s (zoals bij juwelen of kunststukken) of schattingsverslagen. Daarom is het zeer zinvol dat de klant op regelmatige tijdstippen een inventaris opmaakte. Wie al een inventaris van de inhoud opmaakte, heeft het zich alvast makkelijker gemaakt. Die moet uiteraard op een veilige plaats worden bewaard, uiteraard niet in de kluis zelf. Sommige banken raden hun klanten aan om zo’n inventaris op te maken voor bij eventuele schadegevallen, maar het is en blijft een individuele beslissing.

Gesloten bewaargeving

Weten de banken dan aan de hand van de inventaris wat er in de kluisjes zit? “De bank weet nooit wat de inhoud van een kluis is. Bij een kluis spreken we van een gesloten bewaargeving. Dat wil zeggen dat het bewaarbedrijf niet op de hoogte is van de inhoud. Daarom moeten de klanten nu zo goed mogelijk staven wat er in hun kluis zit. Nadien zal de verzekering klant per klant bekijken hoeveel kan terugbetaald worden”, aldus Marchand. Krijg je dan meer geld terug als je meer bewijsstukken hebt? “Dat is puur verzekeringstechnisch, dus te bekijken met de klant, bank en verzekering. Dit zal deel uitmaken van het onderzoek dat nu gevoerd wordt.”