Inactieve parlementsleden binnenkort financieel gestraft ADN

02 mei 2018

20u17 0 De Kamercommissie Reglement heeft vandaag een reglementswijziging goedgekeurd die inactieve parlementsleden voortaan zal bestraffen, meldt de N-VA in een persbericht. De reglementswijziging treedt in werking vanaf de installatie van het nieuw verkozen parlement in 2019.

Het voorstel vloeit voort uit consensusteksten van de werkgroep Politieke Vernieuwing. De gewezen voorzitter van deze werkgroep is tevreden dat de definitieve tekst unaniem goedgekeurd werd. “Veel parlementair werk wordt gedaan in de verschillende commissies van het parlement. Momenteel wordt voor het variabele deel van de parlementaire vergoeding enkel gekeken naar het werk tijdens de plenaire vergadering op donderdag. Met dit voorstel zorgen we ervoor dat het globale werk van een parlementslid beter wordt beoordeeld", stelt Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA).

“Bij parlementsleden die minder dan 80 procent van alle commissiestemmingen aanwezig zijn, wordt er 10 procent wedde ingehouden. Deze verminderingen kunnen oplopen tot 60 procent van zijn totale wedde wanneer iemand minder dan de helft van de stemmingen aanwezig is", zegt Vermeulen.

Elektronische stemmingen

Samen met het voorstel 'loon naar werk' werd ook een voorstel goedgekeurd dat elektronische stemmingen in commissie mogelijk maakt. “Deze stap is noodzakelijk om de betwistingen over het al dan niet aanwezig zijn van parlementsleden te vermijden. Bovendien verhoogt de elektronische stemming de transparantie naar burgers."

De reglementswijziging treedt in werking vanaf de installatie van het nieuw verkozen parlement in 2019. “Dit is noodzakelijk omdat het voorstel de werking van het parlement wijzigt. Zo moeten er nog verschillende technische wijzigingen doorgevoerd worden om alles vlot te laten verlopen. Bovendien vragen we aan de Kamerdiensten om het systeem al tijdens deze legislatuur te testen, zodat alle kinderziektes volgend jaar zijn weggewerkt."