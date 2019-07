In weekend Tomorrowland én met drukte aan de kust: spoorstaking dreigt op zaterdag 27 juli tvc

18 juli 2019

07u31

Bron: Belga 6 De kans is groot op verstoord treinverkeer op zaterdag 27 juli, net wanneer de NMBS extra treinen naar Tomorrowland inlegt en door het goede weer drukte aan de kust wordt verwacht. De onafhankelijke spoorvakbond OVS heeft een stakingsaanzegging ingediend wegens het aanhoudende personeelstekort bij de treinbegeleiders, zo schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

De stakingsaanzegging komt er na intensief overleg tussen directie en vakbonden, waar het personeels­tekort al lang op tafel ligt. Begin deze maand werd zelfs de 'alarmbelprocedure' in gang gezet, maar de resultaten van de gesprekken zijn voor OVS onvoldoende. Veel treinbegeleiders kunnen deze zomer geen vakantie nemen met hun kinderen, bij anderen werden vakantiedagen op het laatste moment ingetrokken door een tekort aan beschikbare collega's, klinkt het.

Dinsdag volgen nog ver­zoeningsgesprekken tussen directie en vakbond, in de hoop om de stakings­dreiging af te wenden. De NMBS benadrukt dat bij een staking de minimale dienstverlening van toepassing zal zijn. "Ten laatste 24 uur op voorhand communiceren we welke treinen zullen rijden", zegt de spoorwegmaatschappij onder meer in Het Nieuwsblad.