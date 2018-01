In week tijd twee dode daklozen in Charleroi HA

29 januari 2018

12u08

Bron: Belga 0 In een kraakpand in Charleroi is het levenloze lichaam van een man aangetroffen. Het slachtoffer is gekend voor drugsfeiten. Ter plaatse zijn geen sporen aangetroffen die wijzen op een misdaad, wat de vermoedens van een overdosis sterkt.

Het stoffelijk overschot van de kraker in een pand in de rue de Montignies in Charleroi werd zaterdag rond 23 uur ontdekt, aldus de lokale politie. De identiteit moet formeel nog bevestigd worden, maar volgens de politie gaat het om een dakloze die bekend was voor drugsgebruik. Het laboratorium van de federale politie voert nog verder onderzoek uit.

Het is in een week tijd de tweede dakloze die overlijdt aan de gevolgen van een overdosis in de straten van Charleroi.