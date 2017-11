In Wallonië mag je niet meer roken in de auto als er kinderen bij zitten. Hoe zit het in Vlaanderen? FT

19u32 1282 Thinkstock De Waalse regering wil roken verbieden in wagens waar kinderen zitten. Wie betrapt wordt, krijgt een boete van 150 euro. Tot nu toe gaat het enkel om een ontwerpdecreet, de wet is allicht pas eind volgend jaar van kracht. In Brussel en Vlaanderen mag er wel nog lustig gepaft worden.

De Waalse regering buigt zich donderdag in een eerste lezing over een wet die onder meer een verbod invoert voor roken in de wagen in aanwezigheid van minderjarigen. Dat kondigde Waals minister van Leefmilieu Carlo Di Antonio (cdH) aan op de commerciële radiozender Bel RTL.

De nieuwe milieu-inbreuk zal worden bestraft met een boete van 150 euro. De tekst staat wel nog maar in haar kinderschoenen. De definitieve goedkeuring door het kabinet zal pas midden volgend jaar gebeuren, waarna het ontwerp naar het Waals parlement gestuurd kan worden. Minister Di Antonio hoopt dat het rookverbod in auto's met kinderen eind volgend jaar van kracht gaat.

16 of 18?

En hoe zit het in Vlaanderen? Vorig jaar nog, in 2016, pleitte minister van Volksgezondheid Maggie De Block nog voor een rookverbod in wagens in aanwezigheid van minderjarigen onder 16. Ze rekende op het parlement om dat te realiseren. In Vlaanderen heeft Open Vld vorig jaar nog een wetsvoorstel ingediend, waarover tot nu toe nog niet gestemd werd. En er bestaat discussie, onder meer met CD&V, over de leeftijdsgrens: 16 of 18. N-VA heeft alvast laten weten geen voorstander te zijn. Zij vragen zich vooral af hoe zoiets te controleren valt.

Een dergelijk verbod bestaat vandaag wel al in meerdere landen zoals in enkele Amerikaanse staten en Canadese provincies, maar ook in Australië en Zuid-Afrika. In Europa is er een verbod op roken in de auto in het bijzijn van kinderen in Frankrijk, Ierland, Italië, Cyprus, Litouwen, Malta, Slovenië, Engeland en Wales.

93 procent

Er zijn trouwens al heel wat rokers die niet langer een sigaret opsteken in de auto in het bijzijn van kinderen. Dat blijkt nog uit een onderzoek van de Stichting tegen Kanker. Zo staat 93 procent van de Belgen achter het verbod. Bij de rokers gaat het om 88 procent van de ondervraagden. Een auto waarin gerookt wordt, bevat 27 keer meer kankerverwekkende stoffen dan een huis, aldus de Nationale Coalitie tegen Tabak.

