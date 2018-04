In Wallonië kunnen drugsverslaafden binnenkort in speciale ruimtes en onder begeleiding "gebruiken" Redactie

24 april 2018

17u05

Het Waalse parlement wil in de grote steden omkaderde verbruiksruimtes voor drugsgebruikers inrichten. Dat staat in een voorstel van resolutie dat vandaag unaniem is goedgekeurd in commissie.

Het initiatief vloeit voort uit bekommernis om de volksgezondheid, zo argumenteert het initiatiefnemende cdH. In de verbruiksruimtes kunnen verslaafden in veilige en hygiënische omstandigheden en onder begeleiding van professionals gebruiken. De ruimtes maken bovendien deel uit van bredere en geïntegreerde inrichtingen waar onder meer ook medische behandelingen worden verstrekt, substitutiebehandelingen worden aangeboden en sociale omkadering wordt voorzien, aldus de partij.

In 2017 waren er al 90 officiële verbruiksruimtes in acht Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Nederland en Luxemburg. Het cdH meent dat die ruimtes positieve effecten hebben gehad voor de gebruikers en voor de rest van de bevolking, "vooral wanneer ze geïntegreerd waren in het weefsel van andere lokale bijstandsdiensten". De aanwezigheid van dergelijke ruimtes wordt ook in verband gebracht met de daling van het aantal overdosissen en van het aantal problemen die te maken hebben met gebruikte spuiten. Ze hebben ook niet geleid tot een toename van het aantal verslaafden, of veranderingen in de terugvalpercentages. De ruimtes lijken ook de openbare orde ten goede te komen, met minder scènes op straat en minder afval.

Een eerste pilootproject zou tegen juni opgestart worden in het centrum van Luik. Tegelijkertijd zou er ook een project gelanceerd kunnen worden in Charleroi of een andere Waalse stad.