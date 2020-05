In Vlaanderen wordt erfenis niet groter met de leeftijd IB

25 mei 2020

04u52

Bron: Belga 0 In het buitenland wordt het nagelaten belastbaar vermogen groter naarmate de erflaters ouder worden. In Vlaanderen is dat niet zo. Dat heeft wellicht te maken met de stijgende verzorgingskosten. Dat meldt De Standaard vandaag op basis van cijfers van de Vlaamse belastingdienst, die sinds 2015 bevoegd is om de successierechten te innen.

Bijna 11,8 miljard euro. Zo groot was het belastbare vermogen dat de Vlamingen in 2018 nalieten aan familie, kinderen en andere erfgenamen. Het gaat om ruim 6 miljard euro aan roerend vermogen (spaargeld, beleggingen ...) en bijna 5,7 miljard euro aan onroerend vermogen (vastgoed).

De helft van de nalatenschappen in Vlaanderen is kleiner dan 134.000 euro. Een op de drie Vlamingen laat meer dan 220.000 euro na en een op de tien 450.000 euro of meer. Mannen laten meer na dan vrouwen.

Huwelijk

En ook het huwelijk blijkt een bepalende factor voor de omvang van de erfenis. Gehuwde Vlamingen laten bijna dubbel zoveel na als gescheiden erflaters: gemiddeld 150.000 euro tegenover 85.000 euro.

Hoogbejaarden komen vaker in een rusthuis terecht en dat is duur. Een andere verklaring is dat Vlamingen vanaf een bepaalde leeftijd anticiperen op de erfbelasting door aan successieplanning te doen, bijvoorbeeld via schenkingen.