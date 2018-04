In vijf dagen tijd: twee auto's van hetzelfde gezin in brand gestoken Hans Verbeke

15 april 2018

11u19

Bron: Eigen berichtgeving 44 In de Roterijstraat in Wevelgem is voor de tweede keer in vijf dagen een wagen van hetzelfde gezin uitgebrand. In beide gevallen ging het om brandstichting. Afgelopen nacht merkten de bewoners dat de bedrijfswagen van de man in lichterlaaie stond. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, kon de Peugeot 308 niet worden gered. Er vielen geen slachtoffers.

Vijf dagen geleden, in de nacht van dinsdag op woensdag, gebeurde net hetzelfde met een acht jaar oude Mercedes. Ook die wagen stond geparkeerd voor de woning van de eigenaars. De bewoner kon toen wel nog nipt zijn Peugeot 308, die vlak voor de brandende Mercedes stond, verplaatsen. Maar nu is dus ook dat voertuig uitgebrand.

Vijf dagen geleden twijfelden brandweer en politie nog of er kwaad opzet gemoeid was met de brand maar na de gebeurtenissen van afgelopen nacht bestaat daar nu geen twijfel meer over. Volgens de bewoner kaderen de branden meer dan waarschijnlijk in de bittere nasleep van een stukgesprongen huwelijk.