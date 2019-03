In Verviers geannuleerde "Waals-Luikse avond" van Theo Francken gaat door in Lubbeek bvb

06 maart 2019

13u00

Bron: Belga 0 De lezing van ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) die op 19 februari had moeten doorgaan in Verviers, maar toen geschrapt werd na protest, zal plaatsvinden in zijn eigen gemeente Lubbeek op 9 april. Dat heeft Valéria Appeltants, de organisator van de lezing in Verviers, gemeld. Ze bevestigt daarmee een bericht hierover in de kranten van Sudpresse.

Ongeveer 300 personen hebben al laten weten dat ze aanwezig zullen zijn bij de lezing "Continent zonder grenzen" van de voormalige staatssecretaris. Er zullen volgens Appeltants op 9 april bussen vertrekken vanuit Luik, Namen en Charleroi.

In Verviers was ik niet welkom voor sommige heethoofden waaronder de vakbond en burgemeester, dan nodig ik de geïnteresseerden maar uit in Lubbeek. Waals-Luikse avond, zeg maar. 9 april! 😉👍❤️ Theo Francken(@ FranckenTheo) link

"In Verviers was ik niet welkom voor sommige heethoofden waaronder de vakbond en burgemeester, dan nodig ik de geïnteresseerden maar uit in Lubbeek. Waals-Luikse avond, zeg maar. 9 april", aldus Theo Francken zelf op Twitter vandaag.