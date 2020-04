Exclusief voor abonnees

In uw huis is virus venijnig. In het rusthuis een sluipmoordenaar

Oproep tot algemene testen na 619 doden

Stéphanie Romans en Robby Dierickx

08 april 2020

05u00

0

Als het coronavirus in uw huis zit is het venijnig. Zit het in een rusthuis, dan is het een sluipmoordenaar. De eerste cijfers uit de Vlaamse rusthuizen lijken dat te staven. De afgelopen drie weken stierven 619 bewoners met symptomen van het coronavirus. Hebben we de situatie nog onder controle?