In twee weken tijd 30 medewerkers NMBS slachtoffer van agressie: “Dit is onaanvaardbaar” KVDS

19 september 2020

10u52 0 In twee weken tijd zijn maar liefst 30 medewerkers van de NMBS het slachtoffer geworden van agressie tijdens het werk. Dat meldt CEO Sophie Dutordoir op Twitter. “Ik veroordeel deze daden ten zeerste”, klinkt het. “We zullen ze gerechtelijk vervolgen.”

Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie, vult NMBS-woordvoerder Bart Crols aan. “Het beperkt zich niet tot verwensingen of beledigingen, onze mensen worden soms ook fysiek aangevallen. Sommigen zijn daarna zelfs werkonbekwaam. Deze week nog, in Aat in Wallonië. Onze boodschap is dan ook duidelijk: dat pikken wij niet. Dit is onaanvaardbaar. We zullen dan ook alle juridische middelen gebruiken om daar iets aan te doen”, zegt hij aan onze redactie.

Aanleiding

De aanleiding van de agressie ligt in een veelvoud van oorzaken. “Het gaat van discussies over vervoersbewijzen en veiligheidsmaatregelen tot blinde agressie zonder enige aanleiding”, klinkt het.





De NMBS roept de reizigers op om haar medewerkers te respecteren en te steunen.

Op 2 weken tijd zijn 30 medewerkers van @NMBS slachtoffer geworden van agressie tijdens hun werk. Ik veroordeel deze daden ten zeerste die we gerechtelijk zullen vervolgen. We doen een oproep aan alle reizigers om onze medewerkers te steunen en respecteren. #stopagressie pic.twitter.com/AQnvdicEgG Sophie Dutordoir(@ DutordoirSophie) link

De agressie is jammer genoeg geen nieuw probleem voor de NMBS. Vorig jaar tekende de NMBS 882 gevallen van agressie tegen treinbegeleiders op: 170 gevallen van slagen en verwondingen en 239 feiten van licht geweld.

De jaren voordien waren dat er zelfs meer dan 1.000. Dat betekent meer dan drie gevallen van agressie per dag. Een stijging van 60 procent ten opzichte van tien jaar geleden.

